Концерт классической музыки прошел у Эйфелевой башни в Минске

В субботу, 22 июля, прошел третий по счёту концерт фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» под названием «Tour de Classique». Вечер был приурочен к 25-летию со дня установления французско-белорусских дипломатических отношений. Открывали концерт представители посольства Франции, а символом концерта стала установленная у Ратуши копия Эйфелевой башни. Конструкция была размещена рядом со сценой накануне концерта, каждый желающий мог стать частью процесса и прикрепить флажок с пожеланием.

«Посольство Франции поддерживает и реализует в Беларуси множество культурных проектов. С фестивалем «Классика у Ратуши с velcom» мы сотрудничаем впервые, и я не могу не отметить, что классическая музыка Франции, звучащая в самом сердце Минска, – это один из лучших примеров активного культурного диалога двух стран. Мне очень приятно отметить, что на минский концерт французской классики, посвященный 25-летию франко-белорусских дипломатических отношений, пришло огромное количество людей, а та атмосфера радости и единения, которая царила в субботу у Ратуши, еще раз подтверждает, как важна и близка людям классическая культура», – отметила Инна Мациенко, координатор культурных мероприятий посольства Франции в Беларуси.

Яркая история музыкальной страны прозвучала на сцене «Классики у Ратуши с velcom» в исполнении Государственного камерного оркестра Республики Беларусь и приглашенного гостя из Франции – баритона Оливье Этта. Сольные, ансамблевые и оркестровые произведения таких композиторов, как Жан-Филипп Рамо, Габриэль Форе, Клод Дебюсси смогли создать для зрителей атмосферу французского великолепия в центре Минска.

«Музыка – сфера человеческой жизни, которая дает нам уникальную возможность понимания истории и современности различных народов и государств, – комментирует Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom . – Она позволяет нам познать одновременно как наше разнообразие, так и нашу общность в большом мире. Символично, что именно фестиваль «Классика у ратуши с velcom» стал центром объединения и построения общего культурного пространства, которое сблизило сегодня две страны – Францию и Беларусь».

Для всех гостей фестиваля компания velcom объявила специальный конкурс, в котором принимают участие все фотографии с концертов «Классики у Ратуши с velcom » с хэштегом #классикасвелком. По итогам фотоконкурса лучшие работы будут представлены на выставке в самом центре столицы.