В России снайпер ЛНР получил пожизненный срок

В России бывшего снайпера батальонов ЛНР Призрак и Август Михаила Константинова приговорили к пожизненному заключению за убийство двоих инспекторов ГИБДД под Москвой. На приговор обратило внимание издание Грани.ру.

Второй фигурнат дела - украинец Денис Константинов, однофамилец Михаила, приговорен к 23 годам заключения.

Третий подсудимый по этому делу - Роман Дука, не воевавший в Украине, получил 24 года строгого режима.

Кроме того, всех троих фигурантов дела приговорили к выплате около 17 миллионов гривен (40 миллионов рублей) в качестве компенсации семьям погибших.

Признали ли вину сами фигуранты дела, не уточняется.

Два старших лейтенанта ГИБДД были убиты поздно вечером 2 ноября 2014 года. Тела гаишников обнаружили в служебной машине. При них нашли не заполненный до конца протокол на водителя УАЗа, задержанного за пьяную езду.

Дениса Константинова и Дуку задержали в первые несколько дней после преступления, а ранее судимому Михаилу Константинову удалось скрыться.

21 июля сообщалось, что Генпрокуратура попросила российских коллег передать Украине комбата батальона ДНР Керчь Вадима Погодина, которого обвиняют в убийстве школьника на Донбассе.

Источник: korrespondent.net