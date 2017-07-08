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24. 07. 2017

Минчанин приставал к мальчику в туалете ресторана

Милиция задержала 34-летнего минчанина, который приставал к 9-летнему мальчику в туалете одного из столичных ресторанов быстрого питания. Мужчина зажимал ребенку рот рукой и попытался совершить по отношению к нему насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщила пресс-офицер Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная.

Мальчик пришел в ресторан с мамой и бабушкой и попросился в туалет, где на него напал злоумышленник. В милиции отметили, что наряд прибыл по вызову очень быстро, что спасло нападавшего от самосуда со стороны одного из молодых людей из числа очевидцев, который пытался отбить мальчика.

По факту происшествия проводится проверка, уже известно, что преступник ранее был неоднократно судим, в том числе за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
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