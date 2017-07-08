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24. 07. 2017

Успейте купить выгодно: большие скидки и 7-месячная рассрочка без переплат и первого взноса на смартфоны Lenovo

Выбор новой техники – дело всегда ответственное, а с учетом ее богатого разнообразия – еще и непростое. Помочь вам определиться со смартфоном, который будет максимально соответствовать вашим пожеланиям и бюджету, и призвана новая рубрика МТС «Успейте купить выгодно». В статьях этой серии вам предлагают гаджеты, которые созданы для различных категорий пользователей и, главное, реализуются в МТС на улучшенных условиях.

В предыдущих материалах рубрики МТС рассказал о разноплановых устройствах Huawei, Motorola, а также Samsung и LG. Сегодня настала очередь смартфонов от бренда Lenovo: моделей Vibe C, Vibe C2, Vibe K5 Plus и Vibe P1.

Техника Lenovo славится своим соотношением цены и качества, а наши акции сделали его еще привлекательнее. Сейчас каждую из перечисленных выше моделей можно приобрести с увеличенной скидкой. Более того, все они доступны в рассрочку без переплат и первого взноса на 7 месяцев. Подробности об их предназначении и условиях покупки – на этой странице.
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