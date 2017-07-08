Замена Боровой и "Минску-1": под Минском открылся аэродром Липки за $10 млн

24 июля на реконструированном аэродроме в Липках журналистам презентовали обновленную взлетно-посадочную полосу и тренировочный центр, куда с Боровой переезжает Минский аэроклуб ДОСААФ. На пресс-конференции, прошедшей прямо в новом авиационном ангаре, было объявлено о том, что в 2018 году Беларусь впервые в истории примет чемпионат мира по вертолетному спорту, а Липки в перспективе не только заменят “старую” Боровую, но смогут взять на себя часть функций закрытого аэропорта “Минск-1” и даже принимать небольшие гражданские самолеты.

Аэродром совместного базирования МЧС и ДОСААФ “Липки” находится на месте бывшего военного аэродрома всего в 1,5 км от Минской кольцевой. В последние два года здесь велись активные строительные работы и теперь появились новые объекты площадью почти 4000 м2 — база Минского аэроклуба для подготовки спортсменов и военных летчиков, отапливаемый ангар для воздушных судов, вертолетные площадки и новые рулежные дорожки для самолетов. И самое главное — современная взлетно-посадочная полоса длиною 721 метр.

В отличие от морально устаревшей Боровой, выполнять полеты в реконструированных Липках можно в любое время суток и пору года — взлетная полоса оборудована новым светосигнальным оборудованием. Аэродром, благодаря автоматической метеорологической станции, сможет принимать самолеты во время сильного ветра и снегопадов. Липки будут открыты для воздушного транспорта, сюда могут прилетать частные суда, иностранные гости или те, кто следует через Беларусь транзитом.

Проект реконструкции был реализован застройщиком “А-100 Девелопмент”, который создает на месте “старой” Боровой жилой район Новая Боровая, и обошелся в 10 миллионов долларов. После окончательного переезда аэроклуба в Липки, спортсмены на Боровой больше не будут рисковать, выполняя полеты и прыжки поблизости от городских многоэтажек.

По мнению главы Белорусской федерации авиационного спорта, председателя правления группы компаний “А-100” Александра Центера, помимо решения очевидных задач вроде обеспечения безопасности и создания современной площадки аэроклуба, у обновленных Липок есть гораздо больший потенциал.

— Как мне кажется, Липки в перспективе могли бы взять на себя часть функций закрытого аэропорта “Минск-1”. Почему бы здесь не принимать частные суда, иностранцев или не восстановить авиасообщение между Минском и областными городами, в которых есть действующие аэропорты, но нет пассажиров и самолетов? — рассказал Александр Центер. — Для развития экономики и бизнеса нужны более высокие скорости, чем те, что обеспечивает автомобильный транспорт. Сейчас во всем мире гражданская авиация развивается стремительно, и нам, чтобы не отставать, нужно максимально “открывать небо” — облегчить таможенные пошлины, вводить уведомительный принцип для полетов. Липки уже сейчас принимают “малые” самолеты и вертолеты, но это только начало большой работы по изменению существующих в Беларуси воздушных правил. После распада СССР, это первые заметные инвестиции в инфраструктуру аэродромов для малой авиации.

Планируется также, что в Липках со временем будет проводиться таможенный и пограничный контроль. Помимо инфраструктурных строений, на площадке нового аэродрома предусмотрено место также для гостиницы, кафе и магазина — всего в паре километрах от МКАД в перспективе может появиться полноценный авиационный комплекс для всех, кто интересуется небом. Параллельно сейчас прорабатывается создание площадки для парашютистов еще чуть дальше от города, в районе деревни Масловичи. Тем самым аэроклуб получит новую жизнь, будут созданы условия для развития всех видов авиационного спорта.

— Наш аэроклуб окончательно переедет в Липки к осени, в течение следующих четырех лет здесь получит новую площадку и музей авиации, — рассказывает Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ. — В Липках создана вся необходимая инфраструктура для обучения военных летчиков и спортсменов. Техническая база позволяет осуществлять заправку и хранение воздушных судов, до этого почти не обслуживающихся в Беларуси. Могу смело утверждать, что такого аэроклуба нет ни в одной стране Европы. В следующем году Беларусь впервые примет чемпионат мира по вертолетному спорту, и гости будут пользоваться всеми преимуществами нового аэродрома.

Чемпионат мира по вертолетному спорту пройдет в Беларуси впервые. C 24 по 29 июля 2018 года на аэродроме в Минске соберутся лучшие асы из двух десятков стран. Поборется за медали и наша команда, которая завоевала “серебро” на прошлом чемпионате, а три белорусских спортсмена попали в “топ-10” лучших вертолетчиков мира.

Посмотреть, как организаторы и спортсмены готовятся к чемпионату мира можно будет уже в этом году — 25 июля в Минске стартует тест-чемпионат, на котором летчики из пяти стран будут осваивать трассу в белорусском небе. Посмотреть на самую зрелищную часть соревнований — вертолетные гонки — каждый желающий сможет на фестивале авиационного спорта #ПРОНЕБО, который пройдет на аэродроме Боровая 29 и 30 июля. Кроме тест-чемпионата, гостей фестиваля также ждут первые в Беларуси официальные соревнования по дрон-рейсингу, показательные выступления парашютистов и авиации, лекции всемирно известных путешественников, концерт Navi и N.R.M. При этом вход на фестиваль свободный.