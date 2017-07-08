Америка рассекретила показания агента КГБ по убийству Кеннеди

Американский национальный архив опубликовал документы, связанные с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди, в том числе и показания бывшего агента КГБ Юрия Носенко, сообщается на сайте ведомства.

Среди обнародованных материалов - 17 аудиофайлов с интервью Носенко, который перешел на сторону США в январе 1964 года.

Сам экс-агент КГБ утверждал, что являлся сотрудником, отвечающим за профиль главного подозреваемого по делу об убийстве Кеннеди - Ли Харви Освальда - во время пребывания обвиняемого в СССР. Интервью проводились в январе, феврале и июле 1964 года.

Всего опубликовано 3810 документов, в них включены 441 документ от ФБР и ЦРУ, которые ранее были полностью засекречены, а еще 3369 издавались частично или в отредактированном виде.

Доступ к документам был ранее запрещен в соответствии с законом, принятым конгрессом в 1992 году под названием JFK Assassination Records Collection Act of 1992.

Этот закон обязывал все федеральные учреждения США передать в Национальные архивы документы, имеющие отношение к расследованию убийства Кеннеди.

Джон Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года в техасском Далласе. Он получил смертельное пулевое ранение в голову.

В убийстве признали виновным бывшего морпеха Ли Харви Освальда, который сам был застрелен на улице через несколько дней, когда его переводили из полицейского участка в окружную тюрьму. Освальд с 1959 по 1962 год жил в СССР.

Юрий Носенко начал работу в КГБ в 1953 году. Он бежал в США в феврале 1964 года. С начала 1970-х годов он работал консультантом ЦРУ, хотя до 1969 года спецслужбы США подозревали, что он - двойной агент.

Источник: korrespondent.net