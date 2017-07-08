Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2017, вторник, 09:45
+27°C
Завтра +26°C
+27°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,26
25. 07. 2017

Америка рассекретила показания агента КГБ по убийству Кеннеди

Американский национальный архив опубликовал документы, связанные с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди, в том числе и показания бывшего агента КГБ Юрия Носенко, сообщается на сайте ведомства.

Среди обнародованных материалов - 17 аудиофайлов с интервью Носенко, который перешел на сторону США в январе 1964 года.

Сам экс-агент КГБ утверждал, что являлся сотрудником, отвечающим за профиль главного подозреваемого по делу об убийстве Кеннеди - Ли Харви Освальда - во время пребывания обвиняемого в СССР. Интервью проводились в январе, феврале и июле 1964 года.

Всего опубликовано 3810 документов, в них включены 441 документ от ФБР и ЦРУ, которые ранее были полностью засекречены, а еще 3369 издавались частично или в отредактированном виде.

Доступ к документам был ранее запрещен в соответствии с законом, принятым конгрессом в 1992 году под названием JFK Assassination Records Collection Act of 1992.

Этот закон обязывал все федеральные учреждения США передать в Национальные архивы документы, имеющие отношение к расследованию убийства Кеннеди.

Джон Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года в техасском Далласе. Он получил смертельное пулевое ранение в голову.

В убийстве признали виновным бывшего морпеха Ли Харви Освальда, который сам был застрелен на улице через несколько дней, когда его переводили из полицейского участка в окружную тюрьму. Освальд с 1959 по 1962 год жил в СССР.

Юрий Носенко начал работу в КГБ в 1953 году. Он бежал в США в феврале 1964 года. С начала 1970-х годов он работал консультантом ЦРУ, хотя до 1969 года спецслужбы США подозревали, что он - двойной агент.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.