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25. 07. 2017

Синоптики снова объявили оранжевый уровень опасности

Фото: Yevgeniy Putintsev Источник фото: Flickr

В Беларуси на вторник, 25 июля, объявлен оранжевый уровень опасности в связи и прогнозируемыми грозами. Сегодня днем по южной половине республики и Минской области ожидаются грозы, в отдельных районах — сильные ливни, при грозах местами — шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, температура воздуха максимальная днем составит +22..+28°C, по юго-востоку до +30 °C.

В Минске ожидается кратковременный дождь, во второй половине дня — гроза (вероятность осадков и грозы 80-90%). Температура воздуха максимальная днем +25 +27°C.

26 июля на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, пройдут сильные дожди, днем возможен град. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем от +21°С по западу до +31°С по востоку страны.

27 июля в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем +22..+28°С, по юго-востоку Гомельской области до +30°С.
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