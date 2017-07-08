Беларусь не верит в скорое урегулирование конфликта в Украине

Перспектива урегулирования кризиса на востоке Украины в ближайшем будущем отсутствует. Об этом заявил 24 июля на пресс-конференции в Словении министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

По его словам, для разрешения украинского конфликта, "чтобы установились мир и спокойствие в этом регионе, надо, чтобы все стороны беспрекословно выполняли Минские договоренности". "Сегодня этого нет", - с сожалением констатировал глава МИД Беларуси.

Владимир Макей предположил, что для урегулирования ситуации, "возможно, надо подумать об организации еще одной встречи, может быть, в том же самом «нормандском формате», а, может быть, с привлечением других игроков". По его мнению, это позволило бы усовершенствовать эти договоренности, которые были заключены в 2015 году, и определить четкий механизм контроля за выполнением этих договоренностей.

"Беларусь заинтересована в том, чтобы кризис в нашей соседней стране, южной соседке, как можно быстрее прекратился", - добавил Владимир Макей.