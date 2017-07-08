В Пинске из-за газового баллончика из кинотеатра эвакуировали 46 человек

В Пинске неизвестный распылил газовый баллончик в зале кинотеатра "Победа" во время киносеанса. Работники кинотеатра эвакуировали 46 человек, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Как рассказал официальный представитель УВД Илья Помин, инцидент произошел вечером в понедельник, 24 июля, в 21:15. В милицию о случившемся сообщил директор кинотеатра, в результате происшествия никто не пострадал.
Личность хулигана, распылившего газ из баллончика, пока установить не удалось, проверка по данному факту продолжается.
По материалам БелТА