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25. 07. 2017

В Пинске из-за газового баллончика из кинотеатра эвакуировали 46 человек

В Пинске неизвестный распылил газовый баллончик в зале кинотеатра "Победа" во время киносеанса. Работники кинотеатра эвакуировали 46 человек, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Как рассказал официальный представитель УВД Илья Помин, инцидент произошел вечером в понедельник, 24 июля, в 21:15. В милицию о случившемся сообщил директор кинотеатра, в результате происшествия никто не пострадал.

Личность хулигана, распылившего газ из баллончика, пока установить не удалось, проверка по данному факту продолжается.

По материалам БелТА
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