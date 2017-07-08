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25. 07. 2017

Стала известна дата выхода нового фильма о Джеймсе Бонде

Очередной, 25-й по счету фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде выйдет на экраны в США 8 ноября 2019 года. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщила компания Metro-Goldwyn-Mayer. Премьера картины в Великобритании и остальном мире пройдет по традиции на неделю раньше.

У новой кинокартины пока что нет названия. Информации об исполнителе роли Джеймса Бонда и режиссере фильма также пока нет. В качестве сценаристов над картиной будут работать Нил Первис и Роберт Уэйд.

10 июля сообщалось, что английский актер Дэниел Крэйг, сыгравший агента 007 в четырех фильмах бондианы, вернется к роли Джеймса Бонда. Продюсер франшизы Барбара Брокколи также планирует договориться с британской певицей Адель, чтобы она спела тему к новому фильму серии. Ее песня к картине «007: Координаты "Скайфолл"» выиграла премии «Грэмми» и «Золотой глобус».

В ноябре 2015 года вскоре после премьеры фильма «007: Спектр» Крейг заявил, что скорее перережет себе вены, чем снимется в еще одном фильме о Бонде.

Кинофраншиза о Джеймсе Бонде — серия экранизаций романов Яна Флеминга о вымышленном агенте британской разведки MI6. С 1962 года на студии EON Productions вышло 24 фильма, общие кассовые сборы превысили 13 миллиардов долларов. В главной роли, помимо Крэйга, снимались Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан.

По материалам Lenta.ru
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