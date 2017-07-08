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25. 07. 2017

Кобяков: МАРТ возьмет под контроль цены на лекарства

Андрей Кобяков Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Люди в Беларуси не должны переплачивать за лекарства – ни за отечественные, ни за импортные. Об этом заявил 25 июля на Борисовском заводе медицинских препаратов премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Глава правительства проинформировал, что министерство антимонопольного регулирования и торговли сейчас работает над анализом рынка цен, после чего будут предпринято соответствующие шаги, передает БелТА.

Андрей Кобяков отметил, что к борисовскому заводу по ценам претензий практически нет, а по цитрамону ситуация разрешится до 1 августа.

Премьер-министр призвал продолжать работу по импортозамещению лекарственных препаратов, но подчеркнул, что на рынке должны быть в наличии все необходимые лекарства, в том числе и импортные.
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