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25. 07. 2017

Обновление мобильного приложения Белагропромбанка для iOS: онлайн-консультант, виджеты, поддержка «умных» часов

Если Вы владелец мобильного устройства, работающего на операционной системе iOS, не забудьте обновить мобильное приложение Белагропромбанка.

В услуге «Мобильный интернет-банкинг» появились новые возможности:

  1. Онлайн-консультант. Теперь Вы можете связаться с банком в режиме онлайн-чата прямо из мобильного приложения. Эта функция работает даже для не зарегистрировавшихся в мобильном приложении клиентов. Во время разговора с консультантом можно передвигаться по другим пунктам меню приложения, не прерывая диалога. Это удобно, если во время чата Вам нужно уточнить дополнительную информацию по своим счетам или карточкам. Неактивной сессия может сохраняться не более 5 минут.

  2. Виджет. Для быстрого доступа к своим карточкам в приложение добавлена возможность подключения виджета. Меню виджетов можно найти, если смахнуть вправо главный экран. На виджете располагается краткая информация об имеющихся карточках и можно быстро просматривать их баланс.

  3. Интеграция с умными часами Aplle Watch. Функционал, разработанный для часов, позволяет видеть свои карточки, баланс по ним, блокировать карточку, просматривать краткую выписку по ней.

 

Более подробную информацию можно узнать на сайте банка, а также позвонив по телефону 136.
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