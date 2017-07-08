Обновление мобильного приложения Белагропромбанка для iOS: онлайн-консультант, виджеты, поддержка «умных» часов

Онлайн-консультант. Теперь Вы можете связаться с банком в режиме онлайн-чата прямо из мобильного приложения. Эта функция работает даже для не зарегистрировавшихся в мобильном приложении клиентов. Во время разговора с консультантом можно передвигаться по другим пунктам меню приложения, не прерывая диалога. Это удобно, если во время чата Вам нужно уточнить дополнительную информацию по своим счетам или карточкам. Неактивной сессия может сохраняться не более 5 минут.