Белорусы попали в крупное ДТП под Киевом: 9 пострадавших

Девять человек, в том числе двое детей, получили травмы различной степени тяжести в аварии на автотрассе Киев-Одесса под Киевом. Около 07:30 утра 25 июля там столкнулись три автомобиля, в которых ехали белорусы.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель автомобиля "Ниссан" с белорусскими номерами, который выехал на встречную полосу, сообщает "Сегодня". Там он столкнулся с "Саабом" с белорусскими номерами и ехавшим за ним следом "Митсубиси" с украинскими номерами, в котором также ехали граждане Беларуси.

В министерстве иностранных дел Беларуси уточнили, что в ДТП под Киевом пострадали 8 граждан РБ, и сообщили, что их жизни ничего не угрожает, они находятся в больницах, передает БелТА.