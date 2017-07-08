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25. 07. 2017

БАТЭ проиграл "Славии", играя почти весь матч вдесятером

Источник фото: Eurosport.ru

Борисовский БАТЭ во вторник, 25 июля проиграл в Праге местной "Славии" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Борисовчане остались вдесятером после удаления Евгения Яблоноскго уже на 20-й минуте, однако смогли не пропустить больше одного мяча – 0:1.

Защитник БАТЭ заработал справедливую красную карточку за фол последней надежды, и сразу после этого с пенальти чехи забили единственный гол в матче.

После 20-й минуты борисовчане грамотно сыграли от обороны и не позволили соперникам увеличить разрыв в счете, хотя футболисты "Славии" не раз были к этому близки.

Ответный поединок пройдет на "Борисов-Арене" 2 августа.
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