Погода: в Беларуси снова ожидаются грозы и ливни

Республиканский гидрометцентр объявил на среду, 26 июля, оранжевый уровень опасности. Сегодня на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Днем по востоку страны в отдельных районах ожидается град, максимальная температура воздуха достигнет +30..+31°C.

В Минске ожидается кратковременный дождь (вероятность 90% и более), гроза (вероятность 80-90%). Ветер южный умеренный, при грозе местами шквалистое усиление ветра. Максимальная температура воздуха +24..+26°C. 27 июля в Беларуси ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12...+19, максимальная днем +23..+28°С, по юго-востоку Гомельской области до +30°С. 28 июля Беларусь окажется под влиянием активных атмосферных фронтов, смещающихся с Карпат. Прогнозируется облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, сильные дожди, днем возможен град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, максимальная днем +21..+28°С.