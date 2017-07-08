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26. 07. 2017

Погода: в Беларуси снова ожидаются грозы и ливни

Источник фото: TUT.by

Республиканский гидрометцентр объявил на среду, 26 июля, оранжевый уровень опасности. Сегодня на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Днем по востоку страны в отдельных районах ожидается град, максимальная температура воздуха достигнет +30..+31°C.

В Минске ожидается кратковременный дождь (вероятность 90% и более), гроза (вероятность 80-90%). Ветер южный умеренный, при грозе местами шквалистое усиление ветра. Максимальная температура воздуха +24..+26°C.

27 июля в Беларуси ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12...+19, максимальная днем +23..+28°С, по юго-востоку Гомельской области до +30°С.

28 июля Беларусь окажется под влиянием активных атмосферных фронтов, смещающихся с Карпат. Прогнозируется облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, сильные дожди, днем возможен град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, максимальная днем +21..+28°С.
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