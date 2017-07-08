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26. 07. 2017

В Минске за вечер выпало больше половины месячной нормы осадков

Источник фото: Радыё "Свабода"

В Минске вечером и ночью 25 июля с 21:30 до 01:30 во время грозы и ливня выпало 52,1 мм осадков, что составляет больше половины от месячной нормы в июле (89 мм). Об этом Телеграфу сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

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В результате прохождения по территории Беларуси грозового фронта подтоплены 26 жилых домов, 19 частных подворий и 3 административных здания в 3 районах Брестской области, 6 районах Минской области и в Минске, сообщает МЧС. В Минске также были подтоплены 14 участков дорог, что вызвало задержки в движении общественного транспорта от 25 минут до 3 часов.

Сотрудникам МЧС пришлось извлекать из зон подтопления 8 автомобилей, очищать дороги от упавших деревьев и откачивать воду.

Непогода также обесточила в Беларуси 283 населенных пунктах. В подавляющем большинстве из них к 06:00 26 июля электроснабжение восстановлено.

Пострадавших от непогоды нет.
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