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26. 07. 2017

В Минске хулиган с ножом напал на двух прохожих

В Минске 25-летний молодой человек напал с ножом и избил двух мужчин в Центральном районе. Как сообщила официальный представитель Центрального РУВД Татьяна Обозная, у этого минчанина из-за незначительного повода возник конфликт с двумя прохожими, и он достал нож.

Одному мужчина злоумышленник глубоко порезал руку, а второго ударил. Несмотря на нож пострадавшие оказали хулигану активное сопротивление, а благодаря оперативному вмешательству в конфликт сотрудников ОМОНа нападавшего удалось задержать.

В отношении зажержанного возбуждено уголовное дело по статье "особо злостное хулиганство", ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
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