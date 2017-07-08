В Минске хулиган с ножом напал на двух прохожих

В Минске 25-летний молодой человек напал с ножом и избил двух мужчин в Центральном районе. Как сообщила официальный представитель Центрального РУВД Татьяна Обозная, у этого минчанина из-за незначительного повода возник конфликт с двумя прохожими, и он достал нож.

Одному мужчина злоумышленник глубоко порезал руку, а второго ударил. Несмотря на нож пострадавшие оказали хулигану активное сопротивление, а благодаря оперативному вмешательству в конфликт сотрудников ОМОНа нападавшего удалось задержать. В отношении зажержанного возбуждено уголовное дело по статье "особо злостное хулиганство", ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.