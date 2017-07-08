Психологи выяснили, какие подарки лучше

Психологи из Университета Карнеги — Меллон показали, что люди склонны переоценивать пользу практичных подарков.

Важным компонентом социальной коммуникации выступают подарки. По содержанию они могут подразделяться на утилитарные (практичные) и сентиментальные. Предполагается, что первые более универсальны и в случае соответствия индивидуальным предпочтениям адресата — предпочтительны. Эмоциональные подарки, в свою очередь, не применимы в повседневной жизни, однако также могут обладать высокой субъективной значимостью. Несмотря на то, что теоретически эти категории предметов допускают сопоставление и взаимную замену, часто их польза коррелирует отрицательно. Так, люди, которые выбирают практичные подарки, менее склонны к эмоциональным, и наоборот. Авторы новой работы выяснили, почему.

Для этого ученые провели три эксперимента. На первом этапе респондентов разделили на две группы. По легенде, они должны были выбрать подарок для себя или реального друга по случаю Дня рождения или отъезда: плакат с фотографией любимого музыканта (утилитарный) или небольшой совместный снимок, сделанный во время вечеринки (сентиментальный). Затем они оценили социальную близость с приятелем. Как и ожидалось, участники, которые выбирали подарок для друга, значительно чаще (в 63,2 процентах случаев) предпочитали практичную вещь, тогда как получатели в День рождения рассчитывали на субъективно значимую (в 78,8 процентах случаев). В случае отъезда тенденция сохранялась, но на этот раз сентиментальный подарок был более актуален.

Исследователи предположили, что решение о выборе того или иного типа подарка может быть связано с избегающим поведением. Чтобы проверить гипотезу, они попросили часть тех же испытуемых описать случаи, когда они шли на риск и потерпели неудачу или достигли успеха. После этого каждый доброволец представлял снимок, на котором он изображен вместе с другом детства на красных велосипедах. По сценарию, им необходимо было выбрать подарок на День рождения друга: белый велосипед для взрослых того же производителя (утилитарный) или красный — другой компании, но внешне идентичный показанному. Результаты показали, что респонденты, которые перед этим вспомнили положительный опыт риска, были более склонны называть сентиментальный подарок.

На третьем этапе ученые привлекли к работе романтических партнеров. Один из них выбирал подарок другому — сентиментальную вещь или подарочный сертификат на 25 долларов в любимый магазин. Затем процедура повторялась с получателем. Как и в первом эксперименте, первый испытуемый предпочитал субъективно значимый предмет существенно реже, чем ожидал второй.

По словам авторов, полученные данные подтверждают, что люди склонны преувеличивать пользу утилитарных подношений. Эффект может объясняться неуверенностью относительно предпочтений получателя подарка.

Статья опубликована в The Journal of Consumer Psychology.

Источник: Naked Science