Эксперимент БЖД: первые 9% билетов на поезд со скидкой 50%

Белорусская железная дорога совместно с латвийскими коллегами проводит эксперимент с применением системы динамического управления тарифами на поездах международных линий № 87/88 сообщением Минск-Рига. При покупке билетов начиная с 25 июля на дату отправления поезда 1 сентября и далее их стоимость будет зависеть от сроков приобретения и заполненности вагона.

"Так, пока наполняемость пассажирского вагона не достигнет уровня 9%, стоимость билетов при условии их покупки за 45-11 суток до отправления поезда в два раза ниже, чем за 10 дней до его отправления и составляет для плацкарта 45,82 рубля", - рассказали в БЖД.

По мере роста процента заполняемости вагона стоимость проезда будет постепенно увеличиваться до полной величины.

Обычные тарифы на эти поезда составляют 86,55/90,18 рубля в плацкарте, 139,47 рубля в купейном вагоне, 233,38 рубля в СВ.