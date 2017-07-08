Depeche Mode планируют отыграть концерт в Минске зимой

Группа Depeche Mode рассказала о намерении все-таки отыграть концерт в Минске, не состоявшийся в июле по причине болезни вокалиста Дэйва Гаана. Точная дата пока не известна, но Depeche Mode рассматривают возможность заехать в Минск в рамках европейского турне будущей зимой.

"Мы извиняемся за зажержку с принятием решения о том, сможем ли провести концерт в Минске зимой. В течение последних недель мы искали возможности изменить расписание турне и заехать в Минск, но, к сожалению, нам требуется еще немного времени, чтобы определиться с датами. Мы сообщим о решении на нашем сайте позже на этой неделе", - говорится в сообщении на официальном сайте группы.

Наиболее вероятными датами заезда в Минск представляются промежутки между запланированными концертами в Гданьске и Риге (11 и 20 февраля) или в Вильнюсе и Москве (22 и 25 февраля).

Как сообщал Телеграф, rонцерт рок-группы должен был пройти в Минске 17 июля, но его отменили из-за внезапной болезни Дэйва Гаана, который попал в больницу с острым кишечным расстройством.