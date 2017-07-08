Многодетный отец из Минска подозревается в изнасиловании 6-летней дочери

Во Фрунзенском районе Минска за насильственные действия сексуального характера в отношении 6-летней дочери задержан 40-летний многодетный отец. О приставаниях отца девочка рассказала матери, а та обратилась в милицию, сейчас проводится разбирательство, сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.

В семте минчанина шесть несовершеннолетних детей, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.167 Уголовного кодекса Беларуси, с детьми работают психологи.

По словам первого заместителя начальника Фрунзенского РУВД Александра Полулеха, сейчас устанавливается, на протяжении какого времени совершались насильственные действия, отец семейства проверяется на причастность к совершению аналогичных действий в отношении других детей.

Ранее в сексуальном насилии над детьми мужчина замечен не был, однако привлекался к ответственности за кражу.