Семь простых советов для удобства оплаты через ЕРИП

Семь советов для всех, кто использует систему ЕРИП для оплаты различных услуг: как избежать ненужных комиссий, как быстро и просто совершать платежи, на что ссылаться, если от вас требуют квитанцию, корректно предоставлять данные по коммунальным платежам. И о том, как избежать ловушек мошенников, покупая что-то в интернет-магазинах.

1. Платить в любом банке без комиссий

Забудьте о поисках отделения конкретного банка, чтобы совершить платеж в пользу организации, которая в этом банке обслуживается. В ЕРИП входят 23 банка Беларуси и РУП «Белпочта. Поэтому платить можно через любой банк, платежный терминал или отделение Белпочты – и ЕРИП комиссию не возьмет.

Только уточните обязательно, берет ли свою дополнительную комиссию за необходимый вам вид платежа сам банк или Производитель услуг в адрес которого совершаете платеж.

2. Никаких квитанций

Плательщики время от времени жалуются на то, что от них требуют квитанцию, подтверждающую факт оплаты той или иной услуги в ЕРИП. Так вот – никто не имеет права требовать от вас этого! Статья 251, пункт 4 Налогового Кодекса РБ и Указ № 200 об административных процедурах на вашей стороне! Согласно этим законодательным актам Республики Беларусь совершенные через ЕРИП платежи не требуют подтверждения бумажными квитанциями.

Просто сохраните номер операции в ЕРИП, который отобразится на чеке. И этого будет достаточно. Система хранит информацию обо всех совершенных платежах.

А все инстанции, которые в нарушение вышеназванных законодательных актов все-таки требуют от вас бумажных квитанций, обязаны сами проверять совершение соответствующего платежа.

3. Номер плательщика ЕРИП

При оплате через ЕРИП система автоматически присваивает вам абсолютно уникальный номер — номер плательщика ЕРИП. Сохраните/запишите себе этот номер и все последующие оплаты совершайте через него. Таким образом постепенно сформируется ваша персональная корзина платежей (лицевые счета, номера договоров и телефонов, другие данные), данные по которой система будет помнить 100 дней и тем самым значительно ускорять и упрощать процедуру оплаты.

Чтобы сформировать блок постоянно оплачиваемых платежей, необходимо:

совершить платеж в пункте приема платежей. После совершения платежа в чеке отразится номер плательщика в ЕРИП;

ввести номер плательщика в ЕРИП;

выбрать территориальное расположение услуги;

выбрать группу (подгруппу) услуг;

выбрать услугу, которую необходимо оплатить;

ввести информацию, необходимую для совершения платежа (например, лицевой счет, номер договора, номер телефона, УНП и др.).

Данную процедуру нужно проделать по каждому платежу, который вы хотите добавить в свою личную базу платежей.

4. Отмена платежа

Если вы совершили неправильный платеж, то позвоните в Контакт-центр ЕРИП по телефону 141 и сообщив номер операции в системе ЕРИП, который уникален сам по себе и указан на чеке, узнайте, предоставляет ли получатель платежа по данной услуге возможность отменить совершенную оплату. Вам сообщат контактные данные той организации, в пользу которой был совершен платеж, и вы сможете обратиться туда за пояснениями по возврату перечисленных денег.

5. Ввод данных при оплате коммунальных услуг

Вносите показания приборов учета воды или сообщайте их операционисту банка/ почты именно в момент проведения платежа за ЖКУ в ЕРИП. При этом необходимы текущие данные счетчиков – то есть те, которые вы видите на самих счетчиках, а не расход воды. Система сама рассчитывает расход.

Инструкция по вводу данных счетчиков воды:

Шаг 1: Выбрать услугу в дереве ЕРИП «Коммунальные платежи АИС «Расчет-ЖКУ»

Шаг 2: Ввести номер лицевого счета, проверить ФИО плательщика, адрес, период оплаты



Пример:

Петров Петр Петрович

Г. Минск, улица Июльская, 10, кв. 10

Лицевой счет: 0987654321

Дата выставления требования: 15.07.2017

Шаг 3: На экране появится информация о предыдущих значениях счетчика. Вводите текущее значение счетчика, а не фактическое потребление воды за прошедший период.

Пример:

Счетчик 1: Предыдущее значение: 110

Счетчик 1: Текущее значение: 115

Счетчик 2: Предыдущее значение: 106

Счетчик 2: Текущее значение: 108

ВНИМАНИЕ! На экране не отображается сумма платежа по счетчикам, так как введенные данные будут учтены при начислении платы за коммунальные услуги и включены в извещение в следующем месяце при начислении оплаты за текущий период.

Пример:

- по показаниям всего (BYN) 0

- по показаниям всего (BYN) 0

- Начислено: 0 BYN.

- Сумма платежа к оплате за ЖКУ в текущем периоде отображается в поле:

- Начислено/Перерасчет: 50 BYN Сумма.

Текущее значение должно быть больше Предыдущее значения!

Не вводите значение «0» (ноль).

Если вы не потребляли воду в отчетном месяце, то ничего не вводите. Система рассчитает средне значение за 3 последних месяца.

6. Оплата по коду услуги

Если вам по какой-то причине не подходит лайфхак №3, то можно оплачивать по коду услуги. Определите список постоянно оплачиваемых вами услуг и узнайте их коды.

Как можно узнать код услуги? На официальном сайте НКФО www.raschet.by в разделе ПЛАТЕЛЬЩИКАМ/Поиск по услугам и платежам, или обращайтесь в контакт-центр по номеру телефона 141.

При оплате в ЕРИП по коду услуги нужно последовательно выбрать:

Оплата в ЕРИП по коду услуги:

Ввести код и оплатить

получателю платежа в организацию в чей адрес прошла оплата.

7. Безопасная оплата покупок в интернете

Многие уже хотя бы раз покупали что-то через интернет и помнят свои волнения при запросе данных карточки. Волнения то не лишние – при всех достижениях в обеспечении безопасности при онлайн-покупках все равно еще хватает хитрых и ловких мошенников, которые пользуются добытыми в интернет-пространстве данными чужих банковских карточек в своих корыстных целях.

Как совершать покупки в интернете и обезопасить при этом себя от возможных проблем?

Чтобы не вводить при оформлении заказа данных своей банковской карточки, можно оплачивать покупки с помощью интернет-банкинга через ЕРИП, просто используя номер заказа, который вы получаете при онлайн-заявке. Данные карточки в интернет-банкинге уже персонифицированы, поэтому достаточно номера заказа при оплате через ЕРИП. И покупка сделана, и данные вашей карточки остались в тайне.

При этом, в соответствии с п.1.10 Указа № 478 от 1 декабря 2017 года «О развитии цифровых банковских технологий» вы вправе даже требовать от интернет-магазина возможности оплаты совершаемых покупок через ЕРИП. Если, конечно, компания, обслуживающая интернет-магазин, находится в белорусской юрисдикции.