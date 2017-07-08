Лента RSS
Подписаться на ленту
27 июля 2017, четверг, 11:45
+26°C
Завтра +25°C
+26°C
Завтра +25°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,27
27. 07. 2017

Под утро в Минске двое парней сломали челюсть случайному знакомому

Следственный комитет Беларуси Источник фото: Telegraf.by

Следователи Фрунзенского райотдела Следственного комитета раскрыли разбойное нападение на минчанина, которое произошло около 5 часов утра 13 июля. По подозрению в избиении пострадавшего 25 июля задержаны двое молодых людей 1994 и 1995 годов рождения.

В то утро потерпевший возвращался домой и познакомился с парнями на улице Притыцкого, после чего они вместе стали употреблять спиртное. В какой-то моент новые знакомые потребовали отдать им деньги, а получив отказ, избили молодого человека, сломав ему челюсть. После этого они забрали у него деньги и наушники и скрылись.
 
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за разбой по ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси, готовятся материалы для предъявления обвинения, сообщили в СК 27 июля.
Это Интересно
Криминал
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.