Под утро в Минске двое парней сломали челюсть случайному знакомому

Следователи Фрунзенского райотдела Следственного комитета раскрыли разбойное нападение на минчанина, которое произошло около 5 часов утра 13 июля. По подозрению в избиении пострадавшего 25 июля задержаны двое молодых людей 1994 и 1995 годов рождения.

В то утро потерпевший возвращался домой и познакомился с парнями на улице Притыцкого, после чего они вместе стали употреблять спиртное. В какой-то моент новые знакомые потребовали отдать им деньги, а получив отказ, избили молодого человека, сломав ему челюсть. После этого они забрали у него деньги и наушники и скрылись.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за разбой по ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси, готовятся материалы для предъявления обвинения, сообщили в СК 27 июля.