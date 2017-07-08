Минчанин, которого на Новый Год ранил милиционер, не признает своей вины

В Московском суде Минска в четверг, 27 июля, начался процесс по делу о сопротивлении сотрудникам милиции в отношении Андрея Гавроша, которого в новогоднюю ночь на лестничном клетке из табельного оружия ранил милиционер Руслан Соловьев. В самом начале судебного заседания обвиняемый заявил, что не признает своей вины.

После зачитывания обвинения суд допросил проходящего потерпевшим по делу милиционера, открывшего стрельбу. Тот показал, что после прибытия наряда по вызову дверь им открыл обвиняемый, который был нетрезв. Со слов милиционера, Андрей Гаврош выражался нецензурно в адрес милиции, отказался проследовать для разбирательства, а затем ударил его ногой в живот и несколько раз руками по голове и попытался повалить на пол, передает белорусская служба Радио "Свобода".

Как сообщал Телеграф, под утро 1 января 2017 года сотрудников милиции вызвали в одну из квартир жилого дома по проспекту Любимова, находившиеся в которой люди шумели и мешали отдыхать соседям. Предупредив нападавшего о применении оружия, если тот не угомонится, сержант произвел предупредительный выстрел в сторону, а затем дважды выстрелил в мужчину. После этого правонарушителя задержали и доставили в больницу, а милиционера госпитализировали с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.