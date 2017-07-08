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27. 07. 2017

В России попал в ДТП автобус с детьми из Крыма: есть жертвы

Сегодня утром в Краснодарском крае России столкнулись легковой автомобиль и автобус, перевозивший детей из аннексированного Крыма в Анапу. Четыре человека, еще восемь получили травмы, передает региональное управление МВД РФ.

По предварительным данным, в районе поселка Ильич Темрюкского района возле Керченской переправы 32-летний водитель ВАЗ-21111 выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который, в свою очередь, столкнулся с припаркованными на обочине грузовиками.

"В результате ДТП на месте погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля и 47-летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены восемь пассажиров автобуса", – говорится в сообщении.

По данным крымских СМИ, четверо пострадавших – дети.

На прошлой неделе в Крыму на трассе между Симферополем и Белогорском произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей. Тогда один человек погиб, еще шесть получили травмы.

Источник: korrespondent.net
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