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27. 07. 2017

Лукашенко: учения "Запад-2017" открыты, приезжайте и смотрите

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел 27 июля совещание с руководством государственного секретариата Совета безопасности, на котором обсуждались, в том числе, совместные с Россией учения "Запад-2017", запланированные на сентябрь. Глава государства в очередной раз заявил, что они открыты и не направлены против кого-либо, а носят оборонительный характер.

Белорусский лидер попросил участников совещания сообщить ему насчет этих учений "что-то новое", поскольку "все старые вопросы - и озабоченность НАТО, и наши соседи, и в Украине я недавно был - всем все объяснили", рассказали в Администрации президента.

"Учения открыты, мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите", - заявил Александр Лукашенко.

 
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