Полная карта и гайд по фестивалю FSP в Минске 29-30 июля

Фестиваль Freaky Summer Party состоится уже в эти выходные 29-30 июля в минском урбан-парке Dreamland . Рассказываем, чем заняться в перерывах между танцами на четырех музыкальных сценах.
Фестивальная карта этого года
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Музыка
MAIN STAGE
Стать еще умнее на Edutaunment. В этом году темами для обсуждений станут: семейный бизнес, работа мечты, международный медиа-рынок и локальный общепит.
Программа на субботу: Кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин, Фредрик Ёст из SNASK, Александр Стельмах из Artox, главный хантер Рунета Алена Владимирская. Спикеры второго дня: Александр Степановский и Татьяна Игнатовская из адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнёры», Алексей Аметов и Женя Сугак из the Village, Денис Вальдес, Павел Соловьев, Сергей Заблоцкий, Павел Крамарь и рассуждения на тему идеального минского общепита.
Каждый вечер смотри показы кинолент от кинофестиваля Северных и Балтийских стран «Паўночнае ззянне».
Там же CityDog.by предоставит всем возможность высказаться на тему: Чего же, все-таки, не хватает Минску? Ищи большой нос правды и делись своими предложениями.
Попасть в рай для детей – развлекательно-вовлекательную площадку Kidsters. “Самая круглая в мире кровать”, мюзикл “Кошки”, полигональные маски и бесконечно счастливое детство.
Хайпануть с YouTube-миллионниками и звездами Instagram на Blogeria life:).
Вкусно поесть на фуд-корте и после сытного обеда полежать в тени деревьев. Рекомендуем попробовать аранчини с говядиной от кафе #ТЕПЛО, «Ярдбургер» с говядиной от стейк-хауса YARD, плов «Золотая долина» от Чайханы, спринг-роллы с курицей от Шикари и сладкую кукурузу от Ипкон, бургер с фирменным соусом «Jack Daniel's» от TGI FRIDAY’S и новый Рамен Бургер от Суши Весла с говядиной или вегетарианский, «Сладкий Бубалех» от Bar Duck, легендарное мороженое BASKIN ROBBINS, черри и маверик бамбл от SURF COFFEE, всеми любимый лавандовый раф от ДАБЛ БИ и арбузный лимонад от Мануфактуры, лимонад «Поречка физз» с натуральными сиропами GiFFARD, а еще зарядиться Nitro coffee от LAVAZZA и попробовать Наномороженое YUM-YUM.
Купить модный свитшот и аксессуары ручной работы на Design Market. 52 хита уникальных изделий от локальных мейкеров: липовый мед, дизайнерская одежда, изделия для дома из натуральных материалов – дерево, камень, бетон.
BMX, роллеры и скейтеры – FSP объединяет представителей местных субкультур и альтернативы. Испытай себя на прочность и выносливость, набей, наконец, татуировку о которой давно мечтал у Good Sign Tattoo, на новом споте Extreme Village в самом центре Минска. Покатай по фигурам мобильного скейтпарка, научись балансировать на баланс борде B2Boards.
Проявить общественную сознательность и познакомиться с социальными инициативами и проектами, которые изменяют мир к лучшему: лекции от менторов Social Weekend, реальные герои и истории «Живой библиотеки», вопросы и перспективы образования, вопросы экологии и ответственного потребления. А еще просветительский проект «Курилка Гутенберга», фото сквот, танцы, живопись и йога.
Бесплатные развлечения и приятные бонусы для всех
Вспомните, сколько раз вы пытались совладать с аттракционом по захвату игрушек? А теперь представьте, что аттракцион увеличился до 8 метровой высоты, а непослушные щупальца – это вы сами?! Интересно? Рекомендуем пройти экстремальное испытание вместе с другом и попробовать напитки со вкусом Relax.
Сделать принт на майке собственными руками и забрать обновку себе можно на брутальном споте Onliner.
Сфотографироваться с символом блог-платформы LiveJournal – козлом Фрэнком и попасть на главную страницу ЖЖ. Признайтесь, много ли в вашей жизни было фото с козлом?
На площадке Blogeria life:) выиграть все, что нужно для старта блогерской карьеры: пакеты тарифа Мультинет, полезные Power Bank, чтобы никогда не разряжаться и популярную компактную видеокамеру Sony для качественного влогинга.
Для самых модных и стильных на споте laModa работает street style фотограф. Если поделишься своим фестивальным луком с друзьями, получишь скидку на покупки на сайте laModa, а еще шанс пополнить свой гардероб обновками на 200 или 300 BYN.
Для меломанов компания Gismart разыграет прекрасный виниловый проигрыватель iON Compact, просто поделись своим фото и расскажи, что для тебя значит музыка.
«Подзаправиться» отменными бургерами и хот-догами из утиного мяса на площадке А-100 АЗС, а если будешь ловким и метким, то буквально «выбьешь» себе скидки на 10\20\30% на хот-доги и попадешь на кулинарный мастер-класс.
Продержаться 10 секунд на баланс-борде – получаешь напиток Actimel. И так за каждые последующие 10 секунд, потренируйся перед приходом на FSP и будь победителем!
Записаться на тест-драйв нового MINI, но перед этим досконально изучить машину изнутри, оценить салон и новый уровень комфорта от BMW Autoidea.
Если любишь путешествовать, зайти на спот AirBaltic и получить скидки на авиаперелеты и фирменные кеды для удобных поездок.
Быть собакой на 100% на споте Purina Dog Chow. Резвиться в бассейне со своим питомцем, поиграть в фрисби-дог и пройти полосу препятствий.
В ночное время фестиваль перемещается на легендарную Октябрьскую в бар Хулиган, где всю ночь с субботы на воскресенье хэдлайнеры MAIN STAGE выступят со специальными DJ-сетами совершенно бесплатно. Безудержная вечеринка начинается в 23:00 и продлится до рассвета. Передайте маме, что будете поздно и возьмите с собой паспорт, в отличие от дневного фестиваля, возрастное ограничение на Official Afterparty FSP 21+.
Лайфхаки
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На FSP будет организовано два входа: главный с ул.Орловской и дополнительный с парковки со стороны пр.Победителей. Рекомендуем воспользоваться вторым, во избежание очередей.
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Оставьте автомобиль дома. По возможности, приезжайте на велосипеде или на Uber.
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Если все же приехали на авто, воспользуйтесь паркингом возле отеля Marriott или Короны Замок, в связи с проведением строительных работ парковка возле Dreamland сокращена.
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Для людей с ограниченными возможностями работает специальный туалет и организована смотровая площадка перед главной сценой.
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Для быстрого получения актуальной информации используйте мобильное приложение фестиваля для iOs и Android.
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Обменяйте билет на браслет накануне фестиваля. Это позволит зайти на фестиваль максимально быстро и без очереди. 28 июля с 17 до 21 в Surf Coffee (ул. Кирова 19), ищи девушек в майках с пандами.
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Можно ли проносить воду? Как пройти бесплатно? Нужно ли печатать билет? Эти и другие популярные вопросы с ответами смотрите в рубрике FAQ.
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Возьмите с собой плед, панаму и солнцезащитный крем – они полезны на любом пикнике.
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Расслабьтесь, отдайтесь фестивальному течению, почувствуйте момент – все условия для этого уже созданы.
Билеты на сайте: http://www.artpicnic.by
29 и 30 июля, с 12 до 23, урбанпарк “Дримлэнд”
Присоединяйтесь: facebook, vk, instagram, twitter, youtube, telegram, viber
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