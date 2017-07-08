Полная карта и гайд по фестивалю FSP в Минске 29-30 июля

Фестиваль Freaky Summer Party состоится уже в эти выходные 29-30 июля в минском урбан-парке Dreamland . Рассказываем, чем заняться в перерывах между танцами на четырех музыкальных сценах.

Фестивальная карта этого года

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Музыка

MAIN STAGE

Стать еще умнее на Edutaunment. В этом году темами для обсуждений станут: семейный бизнес, работа мечты, международный медиа-рынок и локальный общепит.

Программа на субботу: Кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин, Фредрик Ёст из SNASK, Александр Стельмах из Artox, главный хантер Рунета Алена Владимирская. Спикеры второго дня: Александр Степановский и Татьяна Игнатовская из адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнёры», Алексей Аметов и Женя Сугак из the Village, Денис Вальдес, Павел Соловьев, Сергей Заблоцкий, Павел Крамарь и рассуждения на тему идеального минского общепита.

Каждый вечер смотри показы кинолент от кинофестиваля Северных и Балтийских стран «Паўночнае ззянне».

Там же CityDog.by предоставит всем возможность высказаться на тему: Чего же, все-таки, не хватает Минску? Ищи большой нос правды и делись своими предложениями.

Попасть в рай для детей – развлекательно-вовлекательную площадку Kidsters. “Самая круглая в мире кровать”, мюзикл “Кошки”, полигональные маски и бесконечно счастливое детство.

Хайпануть с YouTube-миллионниками и звездами Instagram на Blogeria life:).

Вкусно поесть на фуд-корте и после сытного обеда полежать в тени деревьев. Рекомендуем попробовать аранчини с говядиной от кафе #ТЕПЛО, «Ярдбургер» с говядиной от стейк-хауса YARD, плов «Золотая долина» от Чайханы, спринг-роллы с курицей от Шикари и сладкую кукурузу от Ипкон, бургер с фирменным соусом «Jack Daniel's» от TGI FRIDAY’S и новый Рамен Бургер от Суши Весла с говядиной или вегетарианский, «Сладкий Бубалех» от Bar Duck, легендарное мороженое BASKIN ROBBINS, черри и маверик бамбл от SURF COFFEE, всеми любимый лавандовый раф от ДАБЛ БИ и арбузный лимонад от Мануфактуры, лимонад «Поречка физз» с натуральными сиропами GiFFARD, а еще зарядиться Nitro coffee от LAVAZZA и попробовать Наномороженое YUM-YUM.

Купить модный свитшот и аксессуары ручной работы на Design Market. 52 хита уникальных изделий от локальных мейкеров: липовый мед, дизайнерская одежда, изделия для дома из натуральных материалов – дерево, камень, бетон.

BMX, роллеры и скейтеры – FSP объединяет представителей местных субкультур и альтернативы. Испытай себя на прочность и выносливость, набей, наконец, татуировку о которой давно мечтал у Good Sign Tattoo, на новом споте Extreme Village в самом центре Минска. Покатай по фигурам мобильного скейтпарка, научись балансировать на баланс борде B2Boards.

Проявить общественную сознательность и познакомиться с социальными инициативами и проектами, которые изменяют мир к лучшему: лекции от менторов Social Weekend, реальные герои и истории «Живой библиотеки», вопросы и перспективы образования, вопросы экологии и ответственного потребления. А еще просветительский проект «Курилка Гутенберга», фото сквот, танцы, живопись и йога.

Бесплатные развлечения и приятные бонусы для всех

Вспомните, сколько раз вы пытались совладать с аттракционом по захвату игрушек? А теперь представьте, что аттракцион увеличился до 8 метровой высоты, а непослушные щупальца – это вы сами?! Интересно? Рекомендуем пройти экстремальное испытание вместе с другом и попробовать напитки со вкусом Relax.

Сделать принт на майке собственными руками и забрать обновку себе можно на брутальном споте Onliner.

Сфотографироваться с символом блог-платформы LiveJournal – козлом Фрэнком и попасть на главную страницу ЖЖ. Признайтесь, много ли в вашей жизни было фото с козлом?

На площадке Blogeria life:) выиграть все, что нужно для старта блогерской карьеры: пакеты тарифа Мультинет, полезные Power Bank, чтобы никогда не разряжаться и популярную компактную видеокамеру Sony для качественного влогинга.

Для самых модных и стильных на споте laModa работает street style фотограф. Если поделишься своим фестивальным луком с друзьями, получишь скидку на покупки на сайте laModa, а еще шанс пополнить свой гардероб обновками на 200 или 300 BYN.

Для меломанов компания Gismart разыграет прекрасный виниловый проигрыватель iON Compact, просто поделись своим фото и расскажи, что для тебя значит музыка.

«Подзаправиться» отменными бургерами и хот-догами из утиного мяса на площадке А-100 АЗС, а если будешь ловким и метким, то буквально «выбьешь» себе скидки на 10\20\30% на хот-доги и попадешь на кулинарный мастер-класс.

Продержаться 10 секунд на баланс-борде – получаешь напиток Actimel. И так за каждые последующие 10 секунд, потренируйся перед приходом на FSP и будь победителем!

Записаться на тест-драйв нового MINI, но перед этим досконально изучить машину изнутри, оценить салон и новый уровень комфорта от BMW Autoidea.

Если любишь путешествовать, зайти на спот AirBaltic и получить скидки на авиаперелеты и фирменные кеды для удобных поездок.

Быть собакой на 100% на споте Purina Dog Chow. Резвиться в бассейне со своим питомцем, поиграть в фрисби-дог и пройти полосу препятствий.

В ночное время фестиваль перемещается на легендарную Октябрьскую в бар Хулиган, где всю ночь с субботы на воскресенье хэдлайнеры MAIN STAGE выступят со специальными DJ-сетами совершенно бесплатно. Безудержная вечеринка начинается в 23:00 и продлится до рассвета. Передайте маме, что будете поздно и возьмите с собой паспорт, в отличие от дневного фестиваля, возрастное ограничение на Official Afterparty FSP 21+.

Лайфхаки

На FSP будет организовано два входа: главный с ул.Орловской и дополнительный с парковки со стороны пр.Победителей. Рекомендуем воспользоваться вторым, во избежание очередей.

Оставьте автомобиль дома. По возможности, приезжайте на велосипеде или на Uber.

Если все же приехали на авто, воспользуйтесь паркингом возле отеля Marriott или Короны Замок, в связи с проведением строительных работ парковка возле Dreamland сокращена.

Для людей с ограниченными возможностями работает специальный туалет и организована смотровая площадка перед главной сценой.

Для быстрого получения актуальной информации используйте мобильное приложение фестиваля для iOs и Android.

Обменяйте билет на браслет накануне фестиваля. Это позволит зайти на фестиваль максимально быстро и без очереди. 28 июля с 17 до 21 в Surf Coffee (ул. Кирова 19), ищи девушек в майках с пандами.

Можно ли проносить воду? Как пройти бесплатно? Нужно ли печатать билет? Эти и другие популярные вопросы с ответами смотрите в рубрике FAQ.

Возьмите с собой плед, панаму и солнцезащитный крем – они полезны на любом пикнике.

Расслабьтесь, отдайтесь фестивальному течению, почувствуйте момент – все условия для этого уже созданы.

Билеты на сайте: http://www.artpicnic.by

29 и 30 июля, с 12 до 23, урбанпарк “Дримлэнд”

Присоединяйтесь: facebook, vk, instagram, twitter, youtube, telegram, viber

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