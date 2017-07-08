Лукашенко: дисциплина – по-прежнему вопрос номер один

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 27 июля на совещании с руководством Совета безопасности, что в Беларуси не все в порядке с дисциплиной. Так, по его словам, белорусы привыкли жить в спокойной и безопасной обстановке, где на запросы людей отвечает власть, а в основе этого лежит дисциплина.

"Я не скажу, что мы достигли верха в этом плане, поэтому дисциплина - вопрос номер один. Особенно это зависит от силового блока, от поведения военнослужащих, людей в погонах", - подчеркнул глава государства.

Силовики в Беларуси, по убеждению президента, должны контролировать всё: движение транспорта, перемещение людей, оказание помощи, если в этом возникнет необходимость, сообщает пресс-служба белорусского лидера. "Мы должны демонстрировать перед людьми, что мы не зря едим хлеб. Ведь мы на их деньги существуем", - отметил Александр Лукашенко.