Фестиваль рекламы ЛАМА: 9 дней до дедлайна

Второй локальный фестиваль ЛАМА активно продолжает прием конкурсных работ. Причем самые льготные условия ждут участников именно сейчас – можно сэкономить до 20% за каждую поданную работу! Но стоит уже поторопиться – дедлайн наступит 4 августа! Давай, ЛАМА, давай успевай!

Если вы являетесь представителем коммуникационного, маркетингового, рекламного, брендингового, event-агентства, продакшн-студии или частным автором, фотографом, дизайнером, иллюстратором и другой творческой персоной, работающей в индустрии рекламы – фестиваль ЛАМА – это отличная возможность заявить о себе перед коллегами и клиентами!

От возможности побороться за заветные индустриальные награды вас отделяет всего три простых шага!

Шаг 1. Выбрать свои лучшие проекты, созданные и реализованные в период с 1 января 2016 года по 1 сентября 2017 года.

Шаг 2. Зарегистрироваться на официальном сайте lamafest.by.

Шаг 3. Загрузить работы в нужный конкурс.

Все остальное – за Дирекцией фестиваля!

Напоминаем, что на фестивале ЛАМА 34 конкурса, охватывающих всю сферу рекламных коммуникаций и разделенных на две вертикали.

Индустриальная вертикаль содержит конкурсные номинации в дисциплинарном разрезе, включая конкурс крафт:

ВИДЕОРЕКЛАМА

РАДИО

ПРИНТ

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

ЭТИКЕТКА/УПАКОВКА

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

DIGITAL&MOBILE

ПРОМО&АКТИВАЦИИ

PR

EVENT МАРКЕТИНГ

МЕДИА ПРОЕКТЫ

ДИРЕКТ

РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ

ИННОВАЦИИ

МАРКЕТИНГОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КРАФТ

Судить работы в данных конкурсах будет агентское жюри, в составе которого креативные и арт-директора ведущих агентств Беларуси.

Категорийная вертикаль включает конкурсные номинации в различных товарных категориях:

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ

НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ И СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ

ПРОМТОВАРЫ FMCG

МОДА, КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ ДОМА

ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ ОФИСА

ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И УСЛУГИ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

БАНКОВСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ, СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ

РИТЕЙЛ И E-COMMERCE

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, КУЛЬТУРА И СПОРТ

ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА, БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ

СМИ

ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Судить работы в данных конкурсах будет клиентское жюри, в составе которого директора по маркетингу крупных локальных и международных брендов.

Фестиваль ЛАМА входит в рейтинг креативности АКМА, ежегодно ранжирующий белорусские агентства на основе завоеванных ими наград на фестивалях рекламы и демонстрирующий рынку уровень их профессиональных компетенций в воплощении креативных идей и бизнес-решений. Результаты рейтинга и работы-победители фестиваля публикуются на ведущих интернет-ресурсах Беларуси.

Фестиваль ЛАМА пройдет в Минске 18 октября. Участники, подавшие три и более работ в конкурсную программу фестиваля, получают возможность бесплатного участия одного из представителей своей компании в конференции «День Бренда 2017» и выставке рекламы, дизайна и полиграфии «Мятный Лев», а также в Церемонии награждения победителей ЛАМА и вечеринке по случаю их торжества.

Подробная информация о фестивале ЛАМА и условиях участия на официальном сайте lamafest.by или по эл.почте konkurs@adfest.by.