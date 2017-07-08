Фестиваль рекламы ЛАМА: 9 дней до дедлайна

Второй локальный фестиваль ЛАМА активно продолжает прием конкурсных работ. Причем самые льготные условия ждут участников именно сейчас – можно сэкономить до 20% за каждую поданную работу! Но стоит уже поторопиться – дедлайн наступит 4 августа! Давай, ЛАМА, давай успевай!
Если вы являетесь представителем коммуникационного, маркетингового, рекламного, брендингового, event-агентства, продакшн-студии или частным автором, фотографом, дизайнером, иллюстратором и другой творческой персоной, работающей в индустрии рекламы – фестиваль ЛАМА – это отличная возможность заявить о себе перед коллегами и клиентами!
От возможности побороться за заветные индустриальные награды вас отделяет всего три простых шага!
Шаг 1. Выбрать свои лучшие проекты, созданные и реализованные в период с 1 января 2016 года по 1 сентября 2017 года.
Шаг 2. Зарегистрироваться на официальном сайте lamafest.by.
Шаг 3. Загрузить работы в нужный конкурс.
Все остальное – за Дирекцией фестиваля!
Напоминаем, что на фестивале ЛАМА 34 конкурса, охватывающих всю сферу рекламных коммуникаций и разделенных на две вертикали.
Индустриальная вертикаль содержит конкурсные номинации в дисциплинарном разрезе, включая конкурс крафт:
ВИДЕОРЕКЛАМА
РАДИО
ПРИНТ
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
ЭТИКЕТКА/УПАКОВКА
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
DIGITAL&MOBILE
ПРОМО&АКТИВАЦИИ
PR
EVENT МАРКЕТИНГ
МЕДИА ПРОЕКТЫ
ДИРЕКТ
РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ
ИННОВАЦИИ
МАРКЕТИНГОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КРАФТ
Судить работы в данных конкурсах будет агентское жюри, в составе которого креативные и арт-директора ведущих агентств Беларуси.
Категорийная вертикаль включает конкурсные номинации в различных товарных категориях:
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ И СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ
ПРОМТОВАРЫ FMCG
МОДА, КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ ДОМА
ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ ОФИСА
ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И УСЛУГИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
БАНКОВСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ, СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ
РИТЕЙЛ И E-COMMERCE
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, КУЛЬТУРА И СПОРТ
ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА, БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ
СМИ
ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
Судить работы в данных конкурсах будет клиентское жюри, в составе которого директора по маркетингу крупных локальных и международных брендов.
Фестиваль ЛАМА входит в рейтинг креативности АКМА, ежегодно ранжирующий белорусские агентства на основе завоеванных ими наград на фестивалях рекламы и демонстрирующий рынку уровень их профессиональных компетенций в воплощении креативных идей и бизнес-решений. Результаты рейтинга и работы-победители фестиваля публикуются на ведущих интернет-ресурсах Беларуси.
Фестиваль ЛАМА пройдет в Минске 18 октября. Участники, подавшие три и более работ в конкурсную программу фестиваля, получают возможность бесплатного участия одного из представителей своей компании в конференции «День Бренда 2017» и выставке рекламы, дизайна и полиграфии «Мятный Лев», а также в Церемонии награждения победителей ЛАМА и вечеринке по случаю их торжества.
Подробная информация о фестивале ЛАМА и условиях участия на официальном сайте lamafest.by или по эл.почте konkurs@adfest.by.