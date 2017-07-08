Бесплатным Wi-Fi на ж/д вокзалах Беларуси уже воспользовались более 17 тыс. человек

Более 17 тысяч человек уже воспользовались общественным Wi-Fi от МТС на ж/д вокзалах Беларуси. Активнее всего технологию используют в Минске, Гомеле и Витебске. По заказу Белорусской железной дороги компания МТС развернула зоны Wi-Fi на 19 ж/д вокзалах крупнейших городов страны: точки доступа появились в залах ожидания и холлах. Совместный масштабный проект призван повысить туристическую привлекательность Беларуси.

Более двух недель технологию тестировали, работы завершились и теперь посетители железнодорожных вокзалов могут комфортно пользоваться бесплатным интернетом: обмениваться сообщениями в мессенджерах, читать новости или слушать музыку.



Как это работает



Воспользоваться бесплатным Wi-Fi на вокзалах Белорусской железной дороги можно после подтверждения личности: вы вводите номер мобильного телефона в специальное поле, после этого получаете SMS с паролем для входа в сеть. Авторизация действует 24 часа. То есть, если в этот промежуток времени вы решите зайти в интернет повторно, ваш гаджет подключится к сети автоматически. Wi-Fi от МТС доступен абонентам любого оператора, в том числе иностранным туристам.



«МТС уже организовал общественный Wi-Fi для ряда медцентров и банков, АЗС, кафе и гостиниц. Проект с Белорусской железной дорогой – один из самых масштабных и знаковых для компании. Заказчик получил решение «под ключ»: общественную Wi-Fi-сеть для доступа в интернет с идентификацией по SMS. Плодотворное сотрудничество с Белорусской железной дорогой мы намерены продолжать и предоставлять качественные услуги связи жителям и гостям нашей страны», - отметил руководитель коммерческого департамента МТС Евгений Брянцев.



«Одна из отличительных особенностей – у нас любой иностранец сможет получить доступ к Wi-Fi, пройдя авторизацию. Для этого нет необходимости приобретать сим-карту белорусского оператора. Это было одним из условий проекта, чтобы Wi-Fi был доступен абонентам любого оператора», - пояснил заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Казачок.



Список городов, на ж/д вокзалах которых работает бесплатный Wi-Fi: Минск, Орша, Молодечно, Борисов, Барановичи, Лида, Гродно, Лунинец, Брест, Пинск, Гомель, Жлобин, Калинковичи, Могилев, Осиповичи, Бобруйск, Кричев, Витебск и Полоцк.