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28. 07. 2017

Впервые в Минске настоящая кубинская вечеринка

Яркие краски, солнце, танцы и колоритная музыка, – так себе представляют Кубу те, кто там не был и кто наоборот влюблен в этот остров. Там все ведут размеренный образ жизни и что кубинцы умеют наверняка, – это отдыхать и веселиться в хорошей компании. На неделю уголок столицы сухопутной Беларуси превратится в настоящую кубинскую вечеринку. Havana Club представляет официальное открытие Кубы в Беларуси.

В планах живые выступления белорусских диджеев Николая Казанцева, Papa Bo, Push’n’Pull, музыкантов BY Soulfam и жаркого кубинского дуэта Barbara y Eduardo, который часто выступает в минских барах.

Кроме этого, на вечеринке пройдут мастер-классы по танцам, расскажут как приготовить вкуснейшие коктейли и раскрасят ваши сумки. Если вы обожаете ajiaco или никогда не пробовали caldosa — фудмаркет не оставит вас равнодушным. А хэндмэйд аксессуары с ручной вышивкой и в единственном экземпляре разойдутся как холодные коктейли жарким летом.

Вход на мероприятие свободный, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте havanaclubparty.com.

Вечеринка начнется 5 августа в 12:00 в баре Эмбарго (Революционная 7, красный дворик) и продлится до ночи. Все зарегистрировавшиеся посетители получат кубинский стикер-пак от минского художника Мити Писляка.
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