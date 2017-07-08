Depeche Mode назвали дату перенесенного концерта в Минске

Британская группа Depeche Mode определилась с датой концерта в Минске, который пройдет зимой вместо отмененного 17 июля. Музыканты заедут в белорусскую столицу в рамках европейского турне 13 февраля между концертами в Гданьске и Риге, когда у них будет неделя отдыха. Все билеты, купленные на концерт 17 июля, будут действительны.

Как сообщал Телеграф, rонцерт рок-группы должен был пройти в Минске 17 июля, но его отменили из-за внезапной болезни Дэйва Гаана, который попал в больницу с острым кишечным расстройством.