Итоги первого полугодия работы банка ВТБ в сегменте розничного бизнеса

По итогам работы в первом полугодии текущего года рост кредитного портфеля физических лиц банка ВТБ опередил рынок, составив 108,7% против 107,5% в целом по системе. Объем выданных потребительских кредитов в первом полугодии 2017 года по сравнению аналогичным периодом 2016 года вырос на 35%. За 6 месяцев 2017 года оформлено в 2,5 раза больше платежных карточек с лимитом овердрафта, чем годом ранее.

Общее количество клиентов, обслуживаемых банком, составляет 521 386 физических лиц.

На 01.07.2017 в сегменте розничного бизнеса по объему кредитов физическим лицам банк расположился на 8-м месте и на 11-м месте по объему средств физических лиц.

«Мы стремимся постоянно развивать розничный бизнес и совершенствовать наши продукты для физических лиц. В первом полугодии 2017 мы модернизировали универсальную карту рассрочки «Черепаха». Теперь «Черепахой» можно не только оплачивать покупки на условиях рассрочки в сети партнеров банка, но и снимать наличные, а также расплачиваться карточкой по всему миру. Приятно отметить, что все большее число клиентов выбирают именно банк ВТБ, обращаясь к нам снова и снова. Большое внимание уделяется и развитию дистанционных каналов обслуживания: за 6 месяцев 2017 года число пользователей Мобильного банка выросло более, чем в 4 раза», - отметила Ольга Атапович, начальник управления развития розничного бизнеса банка ВТБ.