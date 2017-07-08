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28. 07. 2017

Большинство молодых россиян узнают новости на Первом канале

Жители России считают главным источником новостей Первый канал - 72 процента опрошенных узнают о событиях в мире благодаря нему. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра.

Примечательно, что 53 процента молодежи в возрасте от 18 до 24 также смотрят новости на Первом канале.

Далее по популярности идет Россия-1 - этот канал предпочитают 46 процентов россиян. На третьем месте телеканал НТВ - 40 процентов.

За ними следуют России-24, Пятый канал и Рен ТВ.

Интересно, что самым непопулярными источниками получения новостей среди россиян оказались RT, а также и проект Радио Свободы - Настоящее время.

Недавний опрос показал, что почти половина россиян считают необходимым признать ЛДНР или принять их в состав России.

Источник: korrespondent.net
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