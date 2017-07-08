Стрельба на Новый Год: обвиняемый в сопротивлении рассказал суду свою версию

Продолжается суд по делу минчанина Андрея Гавроша, которого в новогоднюю ночь ранил из табельного оружия милиционер и которого обвиняют в сопротивлении сотруднику при исполнении. В пятницу, 28 июля, обвиняемый изложил суду свою версию конфликта и заявил, что не нападал на милиционера Руслана Соловьева.

По словам Андрея Гавроша, незадолго до приезда милиции он уже сделал музыку тише по просьбе соседей и сказал об этом милиционеру, когда открыл ему дверь и вышел на лестничную клетку. Затем, со слов обвиняемого, он спросил у милиционера, кто вызвал милицию, но тот отказался отвечать.

После этого, утверждает Андрей Гаврош, он полез рукой в карман за телефоном, чтобы позвонить соседям сверху, дабы они подтвердили, что шума больше нет. "Возможно, милиционер принял это за нападение. Но я хотел, чтобы они подтвердили, что никакого шума от нас нет. В этот момент сотрудник милиции меня ударил, я не удержался на ногах, начал спиной вваливаться в тамбур. Пытаясь удержаться, схватился за него. Потом машинально вытолкнул милиционера из тамбура. Он отошел на два шага в сторону лифта, я в тот момент уже оказался за порогом и снова полез в карман за телефоном. В этот момент раздался выстрел", - рассказал обвиняемый.

В свою очередь Руслан Соловей днем ранее заявил, что Андрей Гаврош нецензурно выражался в его адрес, нанес ему удар правой ногой и несколько ударов руками и пытался завладеть пистолетом, который был в кобуре, из-за чего милиционер и открыл стрельбу.

Сегодня на суде допросили также медиков скорой помощи, которые приехали на вызов после стрельбы. Все они рассказали, что Андрей Гаврош лежал на животе головой к квартире, у него были ранения в ногу и в район лопатки.

По материалам издания "Белорусские новости", белорусской службы Радио "Свобода"