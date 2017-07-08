Малый повзрослел: Макс Корж снова прокачает Минск-Арену

Макс Корж объявил о сольном концерте в Минске. Презентация новой концертной программы «Малый повзрослел ч.2» пройдет Минск 16 декабря. «После наших флэтов наконец-то было решено бахнуть Большой сольный концерт. Сделать его в Минск-Арене, и уже по-взрослому,» — пишет в своих социальных сетях артист. Билеты появятся в продаже 31 июля.

Макс Корж для Беларуси – давно не просто музыкант. Простой паренек из провинциального городка воплотил голливудскую мечту миллионов и заставил нас гордиться популярной музыкой made in Belarus. Максим Корж – первый отечественный артист, покоривший «Минск-Арену». Без понтов и надрыва он, шутя, собрал 13 тысяч человек на самой крупной концертной площадке нашей страны и теперь «повзрослевший» он готов снова собрать всех своих друзей в Минск-арене 16 декабря.

— Я очень рад, что за это время у нас с вами не произошло никаких радикальных изменений, я все пишу свои песни, вы же все идете по этой жизни с поднятым настроением. Но на этот раз я хочу смешать ту сумасшедшую энергию, добытую на предыдущих флэтах, с неповторимым теплом, что поселилось в нас еще с тех первых небольших концертов в Минске, и получить лучшее, что у нас когда-либо было. Как это будет выглядеть, самому интересно. Ну и, конечно, новые треки в сентябре, куда ж без этого! — написал Макс на своей страничке во Вконтакте.

Запланированная на сентябрь вторая часть нашумевшего альбома обещает быть более душевной.

Услышать новые песни в живом исполнении с альбома «Малый повзрослел ч.2», а также подпеть старым хитам и от души послэмить с друзьями можно будет в «Минск Арене» 16 декабря, билеты поступят в продажу 31 июля.

Начало в 19.00

Цены билетов: 15-39 рублей (сектора), 40 рублей — танцпол.

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия — концертного агентства «Атом М» (без комиссии), на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.