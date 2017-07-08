В Беларусь приходит жара до +36°C

Жара в Беларуси Источник фото: TUT.by Facebook

VKONTAKTE

Twitter

odnoklassniki

rss

gp

В ближайшие дни в Беларуси установится очень жаркая погода, в связи с чем на 31 июля и 1 и 2 августа Белгидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности. Сегодня по юго-западной половине республики максимальная температура воздуха достигнет +30..+33°C, днем во вторник на большей части республики воздух прогреется до +30..+34°C, в среду в отдельных районах по югу +35..+36°C.