Кобяков рассказал, когда Беларусь выйдет на зарплату по $500

Премьер-министр Андрей Кобяков заявил 30 июля, что белорусам не стоит ждать резкого роста средней зарплаты, поскольку Беларусь только начала выходить на траекторию рост экономики. "Реальные доходы населения пока также не вышли на положительный тренд (-1,2%). Но тенденция такова, что мы постепенно выравниваем. Думаю, в ближайшие месяц-два зацепимся за 100%. Тем более уже есть рост реальной зарплаты на 2%", - сказал премьер.

Касаясь обещанного президентом Лукашенко повышения средней зарплаты до 500 долларов, Андрей Кобяков заявил, что, во-первых, "во многих отраслях на многих предприятиях эта задача давно уже решена", а во-вторых, "в целом зарплату в $500 надо заработать".

Премьер-министр подчеркнул, что "по 500" – это задача не только правительства, для достижения этой планки должна повышаться производительность труда. "По $500 можно только тогда, когда будет создано определенное количество продукта, услуг, которые будут реализованы и за них получены деньги Назначенной зарплата быть не может", - сказал Андрей Кобяков в эфире телеканала ОНТ.

По материалам БелТА, TUT.by