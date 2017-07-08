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31. 07. 2017

Рекомендации МЧС по поведению в жару

В начале недели Беларусь накроет волной горячего воздуха, в результате чего столбики термометра поднимутся в некоторых районах аж до +36 градусов. Предлагаем вашему вниманию рекомендации МЧС, как вести себя в жаркую погоду и облегчить себе жизнь.

Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками.

Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей - используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре.

Старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода).

Не покупайте продукты с рук – при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравлениям при неправильном хранении продуктов.

Не используйте декоративную косметику вообще или сведите её использование к минимуму: наша кожа в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижая температуру нашего тела. Закупорка пор может привести к перегреву организм.

Не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25°С.

Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, т.к. любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.

Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.

Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.
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Анекдот все анекдоты

Петербург. Второй день стоит жара. В открытое окно высовывается мужик и кричит:
- Е... твою мать, у кого, бл..., так воняет?!!!!
Из соседнего окна:
- Это у нас, мы готовим фондю...
Мужик:
- Пардон! Бон аппетит!

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