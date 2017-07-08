Глава госконтроля: услуги ЖКХ до конца года точно не подорожают

До конца этого года в Беларуси точно не будет повышаться тарифы на жилищно-коммунальные услуги, заявил 30 июля в эфире телеканала ОНТ председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов. Вместе с тем, глава КГК не исключил, что в следующем году тарифы на ЖКУ будут повышены на уже традиционные 5 долларов.

И это повышение на 5 долларов, отметил Леонид Анфимов, позволит властям по всем видам, за исключением теплоснабжения, повысить уровень окупаемости до 100% в 2018 году.

Что касается сдерживания роста тарифов в 2017 году, то здесь президент Лукашенко "жестко поставил заслон на пути требований международных финансовых организаций (имеется в виду требование МВФ для выделения кредита Беларуси - Телеграф) по максимальному повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги", заявил руководитель госконтроля.