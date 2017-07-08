Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2017, понедельник, 09:51
+29°C
Завтра +28°C
+29°C
Завтра +28°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
31. 07. 2017

Глава госконтроля: услуги ЖКХ до конца года точно не подорожают

Леонид Анфимов Источник фото: БелТА

До конца этого года в Беларуси точно не будет повышаться тарифы на жилищно-коммунальные услуги, заявил 30 июля в эфире телеканала ОНТ председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов. Вместе с тем, глава КГК не исключил, что в следующем году тарифы на ЖКУ будут повышены на уже традиционные 5 долларов.

И это повышение на 5 долларов, отметил Леонид Анфимов, позволит властям по всем видам, за исключением теплоснабжения, повысить уровень окупаемости до 100% в 2018 году.

Что касается сдерживания роста тарифов в 2017 году, то здесь президент Лукашенко "жестко поставил заслон на пути требований международных финансовых организаций (имеется в виду требование МВФ для выделения кредита Беларуси - Телеграф) по максимальному повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги", заявил руководитель госконтроля.
Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Петербург. Второй день стоит жара. В открытое окно высовывается мужик и кричит:
- Е... твою мать, у кого, бл..., так воняет?!!!!
Из соседнего окна:
- Это у нас, мы готовим фондю...
Мужик:
- Пардон! Бон аппетит!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.