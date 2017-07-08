Пьяный гомельчанин сбил на грузовике жену и малолетнего сына: ребенок погиб

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Гомеле 30 июля. Нетрезвый мужчина 1988 года рождения сел за руль грузового автомобиля Iveco и переехал свою 35-летнюю жену и сына 2012 года рождения. В результате наезда ребенок погиб, а женщина с черепно-мозговой травмой госпитализирована в тяжелом состоянии.

Незадолго до трагедии муж и жена поссорились, и в ходе конфликта он стал угрожать разрушить дом. Мужчина сел в припаркованный на улице у дома рефрижератор и стал задним ходом таранить ворота двора. В конце концов ворота он снес и продолжил движение во двор, где и переехал и травмировал обломками ворот жену и сына. Причем, как отмечают в Следственном комитете, мужчина знал, что жена и сын находятся во дворе за воротами.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за убийство заведомо малолетнего и покушение на убийство (ч. 2 ст. 139 и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 УК Беларуси). Подозреваемый задержан.