Россия ввезла в Севастополь Грады и Гвоздики

В Севастополе 30 июля российские военные представили более двадцати единиц современной гусеничной и колесной военной техники, оборудование и оружие. Рядом с техникой – таблички с названием вооружения, назначением и тактико-техническими характеристиками, сообщает Крым.Реалии.

Из крупной техники представлен подвижной береговой противокорабельный ракетный комплекс Бастион с унифицированной самонаводящейся ракетой Яхонт, передвижная командно-штабная радиостанция, плавающий колесный бронетранспортер, зенитно-ракетный комплекс С-300 Фаворит для поражения современных и перспективных самолетов, 122 мм ракетно-зенитный комплекс Град, реактивная система залпового огня Ураган, зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь, зенитно-ракетный комплекс Оса, заряжающая машину, самоходная артустановка Гвоздика.

Рядом представлены беспилотные летательные аппараты, водолазное снаряжение, минометные комплексы, оборудование для разминирования, переносные противотанковые комплексы, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

Российские военные позволяют детям и взрослым посмотреть в прицелы оружия, примерить спецформу, посидеть в кабине машин, разобрать и собрать автомат. Тут же рассказывают о возможностях оружия и снаряжения и практике применении его в современных боевых условиях.

Здесь же проходит агитация служить России.

Напомним, ранее сообщалось,что в Севастополе прошел парад российских ВМФ.

Источник: korrespondent.net