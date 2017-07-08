В Сумах пьяный водитель сыграл полицейским на гитаре

В Сумах пьяный водитель сначала пытался обмануть полицейских, пересев на заднее сиденье авто, а потом сыграл им на гитаре. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает сайт города Сумы.

Указано, что на улице Лебединской экипаж патрульных остановил автомобиль Opel Kadett за нарушение правил дорожного движения. Как только полицейские вышли из служебного авто и направились к остановленному, его водитель начал пересаживаться на заднее пассажирское сиденье.

"Некоторое время гражданин игнорировал требования патрульных и уверял их, что он является пассажиром автомобиля. При этом имел признаки алкогольного опьянения. Впоследствии, поняв, что полицейские не верят в его историю, мужчина признался, что именно он был за рулем и таким образом пытался избежать ответственности", - говорится в сообщении.

В присутствии свидетелей водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Затем, при составлении протокола стражами порядка, мужчина достал из автомобиля гитару и начал играть на ней. Музыкальные композиции продолжались до тех пор, пока патрульные не закончили оформление материалов по статье 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, которое имеет признаки опьянения) и статье 185 (злостное неповиновение законному требованию полицейского) КоАП.

Источник: korrespondent.net