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31. 07. 2017

В Минске задержаны двое мужчин, ограбивших букмекерскую контору

В Минске через полтора года после совершения преступления задержаны 22-летний и 23-летний молодые люди, которые 29 января 2016 года ограбили с применением оружия букмекерскую контору на улице Филимонова. Грабители заключены под стражу, с ними проводятся следственные действия, сообщили в Следственном комитете.

Молодые люди напали на букмекерскую контору около 22:00. Один из них стоял во время ограбления снаружи, а второй зашел внутрь и, положив на прилавок пневматический пистолет, похожий на пистолет Макарова, завладел 1800 рублями из кассы, которые ему отдала кассир.
 
Обоим подозреваемым предъявлено обвинение в разбое по ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси.
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Криминал
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