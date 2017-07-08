life:) запустил велодоставку 4G SIM-карт от life:) в Минске

Мобильный оператор life:) организовал велодоставку 4G SIM-карт в Минске. Заказы на SIM-карты принимаются по номеру +37525-646-99-96 в мессенджерах BiP, Viber и WhatsApp.

Для заказа доступны следующие тарифные планы оператора «Старт йо life:)», «XS», «S», «M», «L», «XL», «XXL», «Мир в руке» и «Йо1200». Велодоставка работает с понедельника по субботу с 10.00 до 18.00 в пределах МКАД. Подключение бесплатное, необходим только паспорт. Увидев на улице велокурьера, можно сразу подключиться без предварительной заявки через мессенджер.

Велодоставка SIM-карт – это новый пилотный проект оператора в области работы со своими абонентами и ответ городу на его мобильность. Не секрет, что городское велодвижение быстро набирает обороты в столице Беларуси. Уже сейчас невозможно представить Минск без велодорожек и велосипедистов. Велоспорт становится популярнее из года в год.

«Сегодня в группе курьеров всего несколько сотрудников. По мере роста популярности сервиса штат будет увеличен. Конечно, мы не рассчитываем, что все захотят заказывать себе SIM-карты с доставкой на велосипеде. Но наиболее мобильные и активные жители Минска, уверены, сочтут такой способ привлекательным и необычным. Плюс ко всему, можно организовать доставку в такие места, куда на автомобиле подъехать просто невозможно. Можно даже договориться встретиться на велодорожке и прокатиться вместе с курьером. Плюс ко всему, велодоставка от life:) – это на сегодня хоть и небольшой, но все же вклад в городскую экологию. Особенно в летнее время, когда город и так задыхается от большого количества автомобилей», - рассказали о новом сервисе в пресс-службе оператора.