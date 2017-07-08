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31. 07. 2017

МТС открыл новый салон связи в Гродно

В Гродно открылся новый салон связи МТС. Комфортный современный офис расположился в одном из крупных торговых центров по адресу: ул. Дубко, 17, ТЦ «OldCity».

Здесь представлен большой ассортимент гаджетов: планшеты, смартфоны и другие «умные» устройства, которые можно купить со скидкой или оформить в рассрочку без переплат. Многие модели доступны с нулевым первоначальным платежом.

Кроме того, здесь абоненты могут получить весь комплекс услуг: подключиться на оптимальный тарифный план, узнать подробности об основных и дополнительных услугах, получить детальную информацию о начислении и расходовании средств на лицевом счете, воспользоваться специальными предложениями компании и многое другое.

— Один из главных принципов деятельности нашей компании – забота о клиентах. Каждый день команда МТС интенсивно работает, чтобы предоставлять только качественные и инновационные услуги. Расширяя сеть салонов связи, особое внимание мы уделяем торговым центрам — сегодня именно они помогают клиентам экономить время, а мы стремимся быть ближе к своим абонентам, — прокомментировал руководитель коммерческого департамента Евгений Брянцев.

Салон связи работает с 10:00 до 21:00 без перерыва на обед и выходных.
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Петербург. Второй день стоит жара. В открытое окно высовывается мужик и кричит:
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