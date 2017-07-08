ПСЖ проведет в Париже парад в честь покупки Неймара

Французский футбольный клуб ПСЖ договорился с властями Парижа о проведении парада в честь покупки у «Барселоны» бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщается в Twitter издания Get French Football. Дата и место проведения мероприятия пока не уточняются.

По информации источника, игрок во вторник, 1 августа, пройдет медицинское обследование в Дохе. На следующий день о переходе форварда в команду из столицы Франции должно быть объявлено официально.

В середине июля появилась информация, что ПСЖ заплатит за Неймара 222 миллиона евро отступных, прописанных в его договоре с «Барселоной».

25-летний Неймар выступает за каталонский клуб с 2013 года. Его контракт действует до 2021-го. В прошлом сезоне он принял участие в 30 матчах испанской примеры, отметившись 13 голами и 16 голевыми передачами.