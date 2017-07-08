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31. 07. 2017

В Верховном суде прокомментировали обсуждение в соцсетях приговора Донату Скакуну

Источник фото: Sputnik

Первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович назвал давлением на суд дискуссию в социальных сетях вокруг приговора по делу о покушении на учителя гимназии №74 в Минске, которое ВС вскоре будет пересматривать. "То, как это публикуется и что публикуется, свидетельствует о тенденциозности", - заявил он на пресс-конференции в Минске 31 июля.

"Что касается той дискуссии, которая развернулась вокруг данного дела, то это нужно рассматривать как системное и массированное давление на суд", - сказал Валерий Калинкович.

По его словам, такие дискуссии мешают правосудию, так как вызывают нездоровый интерес, в том числе и к деталям личной жизни.

Вместе с тем, подчеркнул зампред ВС, Верховный суд будет рассматривать дело беспристрастно, не обращая внимания на "ту пену, которая была".

Как сообщал Телеграф, в начале апреля Мингорсуд приговорил 16-летнего учащегося гимназии №74, который напал с ножом на учительницу и нанес ей 17 ударов ножом, к 8 годам лишения свободы. А в середине июня, после начала дискуссий в Сети, Следственный комитет пообещал рассказать все подробности дела после его пересмотра в ВС.

После приговора в соцсетях появились группы в поддержку Доната Скакуна, в которых анализируются нестыковки в деле и выкладываются даже копии решения суда, несмотря на то что он был закрытым.

 
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