Porsche увеличил объемы продаж по итогам первой половины 2017 года

По итогам первой половины 2017 года компания Porsche AG зарегистрировала дальнейший рост прибыли, поставок автомобилей и количества сотрудников. Операционная прибыль достигла 2,1 миллиарда евро (+16%), а выручка увеличилась на 8% до 11,8 миллиарда евро. Маржа прибыли составили 18,1% (в первой половине 2016 года – 16,8%). Поставки автомобилей увеличились на 7% до 126 497 единиц, а количество сотрудников выросло на 12% до 29 280 человек.

126 497 автомобилей, проданных за первые шесть месяцев 2017 года – новый рекорд для Porsche. Наиболее популярной моделью остается среднеразмерный кроссовер Macan – около 50 000 автомобилей (+11%). Также растут продажи среднемоторных спорткаров 718 Cayman и Boxster и флагманского SUV Cayenne (35 601 автомобиль). Новое поколение модели Panamera демонстрирует наиболее стремительный рост продаж: +54% в сравнении с прошлым годом. Компания ожидает еще более высокий спрос на эту модель после выхода на рынок новой версии Sport Turismo, серийное производство которой началось в Лейпциге в конце июля этого года.

Крупнейшим отдельным рынком сбыта стал Китай: 35 864 автомобиля (+18%). За ним следуют США (27 568 автомобилей). В Германии в первой половине 2017 года было продано 15474 новых автомобилей Porsche.

Продажи PORSCHE AG Первая половина года 2017 2016 Разница Весь мир 126 497 117 963 +7% Европа 42 972 40 646 +6% Германия 15 474 15 299 +1% Америка 33 458 31 912 +5% США 27 568 26 708 +3% Юго-Восточная Азия, Африка и Ближний Восток 50 097 45 405 +10% Китай 35 864 30 440 +18%

Как заявил председатель совета правления Porsche AG Оливер Блюме, «главными приоритетами Porsche по-прежнему являются довольные клиенты и сотрудники компании. Сильные финансовые результаты позволяют заложить прочный фундамент для дальнейшего развития. Porsche продолжает делать акцент на чистокровных, захватывающих спортивных автомобилях – таких, как новые 911 GTS, 911 GT3, 911 Turbo S Exclusive и 911 GT2 RS – а также технологиях будущего, направленных на создание новых гибридных и электрических автомобилей».

Заместитель председателя совета правления Porsche AG Лутц Мешке подчеркивает, что положительный результат деятельности был достигнут благодаря долгосрочной стратегии хеджирования валютных рисков и эффективной оптимизации расходов. При этом он отмечает, что такой результат будет сложно поддерживать в ближайшем будущем: «Мы рассчитываем на возврат инвестиций, направленных на разработку электромобилей Porsche, в конце этого десятилетия, когда поступит в продажу наша первая серийная модель электромобиля, которая разрабатывается в рамках проекта Mission E».

Инвестиции в данный проект составляют один миллиард евро и предусматривают создание более 1200 новых рабочих мест, а также расширение производственных мощностей на основном заводе в Цуффенхаузене.