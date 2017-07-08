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31. 07. 2017

Porsche увеличил объемы продаж по итогам первой половины 2017 года

По итогам первой половины 2017 года компания Porsche AG зарегистрировала дальнейший рост прибыли, поставок автомобилей и количества сотрудников. Операционная прибыль достигла 2,1 миллиарда евро (+16%), а выручка увеличилась на 8% до 11,8 миллиарда евро. Маржа прибыли составили 18,1% (в первой половине 2016 года – 16,8%). Поставки автомобилей увеличились на 7% до 126 497 единиц, а количество сотрудников выросло на 12% до 29 280 человек.

126 497 автомобилей, проданных за первые шесть месяцев 2017 года – новый рекорд для Porsche. Наиболее популярной моделью остается среднеразмерный кроссовер Macan – около 50 000 автомобилей (+11%). Также растут продажи среднемоторных спорткаров 718 Cayman и Boxster и флагманского SUV Cayenne (35 601 автомобиль). Новое поколение модели Panamera демонстрирует наиболее стремительный рост продаж: +54% в сравнении с прошлым годом. Компания ожидает еще более высокий спрос на эту модель после выхода на рынок новой версии Sport Turismo, серийное производство которой началось в Лейпциге в конце июля этого года.

Крупнейшим отдельным рынком сбыта стал Китай: 35 864 автомобиля (+18%). За ним следуют США (27 568 автомобилей). В Германии в первой половине 2017 года было продано 15474 новых автомобилей Porsche.

 

Продажи PORSCHE AG

Первая половина года

2017

2016

Разница

Весь мир

126 497

117 963

+7%

Европа

42 972

40 646

+6%

Германия

15 474

15 299

+1%

Америка

33 458

31 912

+5%

США

27 568

26 708

+3%

Юго-Восточная Азия, Африка и Ближний Восток

50 097

45 405

+10%

Китай

35 864

30 440

+18%

Как заявил председатель совета правления Porsche AG Оливер Блюме, «главными приоритетами Porsche по-прежнему являются довольные клиенты и сотрудники компании. Сильные финансовые результаты позволяют заложить прочный фундамент для дальнейшего развития. Porsche продолжает делать акцент на чистокровных, захватывающих спортивных автомобилях – таких, как новые 911 GTS, 911 GT3, 911 Turbo S Exclusive и 911 GT2 RS – а также технологиях будущего, направленных на создание новых гибридных и электрических автомобилей».

Заместитель председателя совета правления Porsche AG Лутц Мешке подчеркивает, что положительный результат деятельности был достигнут благодаря долгосрочной стратегии хеджирования валютных рисков и эффективной оптимизации расходов. При этом он отмечает, что такой результат будет сложно поддерживать в ближайшем будущем: «Мы рассчитываем на возврат инвестиций, направленных на разработку электромобилей Porsche, в конце этого десятилетия, когда поступит в продажу наша первая серийная модель электромобиля, которая разрабатывается в рамках проекта Mission E».

Инвестиции в данный проект составляют один миллиард евро и предусматривают создание более 1200 новых рабочих мест, а также расширение производственных мощностей на основном заводе в Цуффенхаузене.
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