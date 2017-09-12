Прокурор просит посадить бывшего топ-менеджера Беларусбанка на 8 лет

Прокурор запросил для бывшего исполнительного директора Беларусбанка Анатолия Боговика 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и штрафом в размере 500 базовых величин. Также его просят лишить права пять лет занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности.

Подсудимый обвиняется по ч.3 ст.430 и ч.2 ст.426 УК в получении взяток и превышении власти или служебных полномочий. По мнению обвинителя, его вина нашла свое подтверждение в полном объеме, передает БелТА.

Согласно обвинению, Боговик, возглавляя расчетный центр банковских пластиковых карт и конкурсную комиссию по закупке товаров, работ, услуг Беларусбанка, принял от занимавшего на тот момент должность гендиректора Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева более 94 тыс. долларов в обмен на содействие в победе БПЦ в конкурсе на закупку банкоматов для нужд Беларусбанка. Затем обвиняемый ограничил конкуренцию при осуществлении закупки оборудования, предоставил необоснованные льготы и привилегии одним юрлицам и создал препятствия другим.

В ходе доследственной проверки Анатолий Боговик написал явку с повинной, изложив время, место и способ совершения действий.

Защита полагает, что действий, направленных на необоснованный допуск БПЦ к участию в конкурсе в 2013-2014 годах, Боговик не совершал, хотя и согласился принять деньги от Зубарева, являясь должностным лицом банка, чем, безусловно, совершил противоправное деяние. «Он действительно визировал и подписывал соответствующие договоры о поставке, однако никаких иных преференций Банковскому процессинговому центру им предоставлено не было», - отметила адвокат.

По ее словам, участники конкурсной комиссии также признали, что заседания конкурсной комиссии и выбор победителя проходили согласно локальным нормативно-правовым актам банка, а формального подхода и лоббирования интересов каких-либо коммерческих структур, не было.

Геннадий Зубарев проходит по делу в качестве свидетеля. В отношении него также возбуждено уголовное дело.